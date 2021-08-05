Сдать объект в эксплуатацию планируют в середине августа.

Во Владимире на территории Областной детской клинической больницы достраивают вертолётную площадку для санавиации.«Её планируется ввести в эксплуатацию в середине августа. Первые вылеты начнутся не ранее октября. Медучреждению предстоит разработать аэронавигационный паспорт посадочной площадки», - сообщил заместитель главного врача ОКБ по технике Владимир Баскаков,Размеры объекта - 30 на 30 метров. Посадки и взлёт будут доступны как днём, так и ночью. Площадка оснащена системой освещения и сигнальными маяками.Напомним, что уже вторая по счёту вертолётная площадка. Первую ввели в эксплуатацию в октябре прошлого года на базе ОКБ. Владимирская авиамедицинская бригада уже совершила 67 вылетов. На борту летательного аппарата работают врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи. По воздуху было Обслуживанием вылетов занимается