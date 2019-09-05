Поклонники заметили, что супруга Никиты Преснякова Алена Краснова отдыхает без своей второй половины. Немедленно возникли слухи об их расставании. Молодая женщина выступила с объяснениями.

Поклонники заметили, что супруга Никиты Преснякова Алена Краснова отдыхает без своей второй половины. Немедленно возникли слухи об их расставании. Молодая женщина выступила с объяснениями.Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, женился на Алене Красновой в 2017 году. Свадьба влюбленных была одним из самых культовых событий того лета (а, может, и всего года). С тех пор многочисленные поклонники и заинтересованные журналисты тщательно следят за событиями в жизни молодых супругов. То и дело в Сети появляется информация о беременности Алены (стоит ей лишь выложить фотографию не "в том" ракурсе или сразу после еды) или о расставании.Такие "качели" мнений возникают из-за весьма своеобразных отношений внутри пары. К примеру, сейчас Алена Краснова отдыхает в одном из курортных городов Турции, причем без Никиты Преснякова. Фанаты, судя по комментариям, оставленным на ее официальной страничке в социальной сети Instagram, не могут понять такого положения дел. В итоге, Алене пришлось объяснять, почему они с Никитой расстались, пусть хоть лишь на время отдыха.Для начала она успокоила некоторых особо нервных подписчиков. "В наших отношениях царит гармония, любовь, доверие и уважение друг к другу. Это важные факторы, без которых раздельный отдых никогда бы не реализовался. Да что уж там, нормальные отношения тоже)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – сообщила Алена.Далее она объяснила, почему они с Никитой предпочитают такой вид отдыха – раздельный. "Мы не устаем друг от друга, наоборот, позволяем себе соскучиться еще сильнее. И я в свою очередь плачУ той же монетой, давая свое согласие на уикенд с мальчишками🤪 Конечно, в каждой паре все индивидуально, но в нашем случае это только "подогревает" отношения", – рассказала Краснова.Интересно, что в комментариях к посту отметился и сам Никита Пресняков. Он призвал супругу не оправдываться: "малыш, тебя там с вопросами атаковали что ли? Просто забей на них и не парься) жду тебя) Инстагарму и всяким мнениям не разрушать нашу любовь. Хотя не плохой сценарий для сериала "Черное Зеркало" 👍🏻😂😂😂❤".