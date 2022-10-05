Подведены итоги января-сентября 2022 года.

В январе- сентябре 2022 года погрузка на сети РЖД во Владимирской области составила 1,17 млн тонн. По информации пресс-службы Горьковской магистрали, это на 5,9% выше показателя за аналогичный период прошлого года.За 9 месяцев 2022 года погружено:нефти и нефтепродуктов – 16 тыс. тонн (+56,4% к январю-сентябрю 2021 года);флюсов – 38 тыс. тонн (+20%);строительных грузов – 280 тыс. тонн (+10,7%);промышленного сырья и формовочных материалов – 474 тыс. тонн (-5,8%);лесных грузов – 58 тыс. тонн (-11,8%);метизов – 74 тыс. тонн (-14,1%).