Также молодые семьи смогут заключать социальные контракты на оплату обучения, услуг няни и товаров первой необходимости.

В ходе прямой линии губернатор региона Александр Авдеев рассказал о новых инициативах, направленных на поддержку семей. Власти планируют ввести региональный студенческий материнский капитал в размере 100 тысяч рублей для студенческих семей до 24 лет.Также молодые семьи смогут заключать социальные контракты на оплату обучения, услуг няни и товаров первой необходимости. Рассматривается возможность бесплатной аренды средств ухода за детьми — колясок и кроваток — в социальных пунктах проката. Кроме того, предложена компенсация не менее 50% стоимости обучения в колледжах и вузах для одного из детей многодетной семьи.