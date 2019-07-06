Певица поддержала друзей-музыкантов. Особенно Лолита Милявская выделила Сергея Лазарева.

Певица поддержала друзей-музыкантов. Особенно Лолита Милявскаявыделила Сергея Лазарева.На днях певица шокировала поклонников, объявив о расставаниис мужем. В СМИ эта информация произвела эффект разорвавшейся бомбы.Теперь поклонники и журналисты внимательно наблюдают засоцсетями Лолиты Милявской. В надежде первыми узнать свежие новости о разводе,они постоянно мониторят обновления.Повышенное внимание к своей персоне артистка использует сумом: в Stories своего Instagram знаменитость рекламирует клипы своих друзей. Онаопубликовала фрагмент музыкального видео Сергея Лазарева и сделала восторженную запись: "Всегдалучший!". Кроме того, Лолита Милявская пропиарила премьеру клипа еще одногосвоего коллеги, Александра Реввы, под названием "Алкоголичка".Отметим, что на днях вокалистка рассказала, что решила развестисьсо своим пятым супругом, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. добавила, что они расстались на дружеской ноте.При этом она призналась, что сама их расставаниеприняла близко к сердцу, неделю переживала. Но вскоре отпустила ситуацию итеперь наслаждается свободой. По словам ,в последнее времяони с мужем перестали пониматьдруг друга, из-за чего и стали возникать конфликты.