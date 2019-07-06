Певица поддержала друзей-музыкантов. Особенно Лолита Милявская
выделила Сергея Лазарева.
Певица поддержала друзей-музыкантов. Особенно Лолита Милявская
выделила Сергея Лазарева.
На днях певица шокировала поклонников, объявив о расставании
с мужем. В СМИ эта информация произвела эффект разорвавшейся бомбы.
Теперь поклонники и журналисты внимательно наблюдают за
соцсетями Лолиты Милявской. В надежде первыми узнать свежие новости о разводе,
они постоянно мониторят обновления.
Повышенное внимание к своей персоне артистка использует с
умом: в Stories своего Instagram знаменитость рекламирует клипы своих друзей. Она
опубликовала фрагмент музыкального видео Сергея Лазарева и сделала восторженную запись: "Всегда
лучший!". Кроме того, Лолита Милявская пропиарила премьеру клипа еще одного
своего коллеги, Александра Реввы, под названием "Алкоголичка".
Отметим, что на днях вокалистка рассказала, что решила развестись
со своим пятым супругом, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. добавила, что они расстались на дружеской ноте.
При этом она призналась, что сама их расставание
приняла близко к сердцу, неделю переживала. Но вскоре отпустила ситуацию и
теперь наслаждается свободой. По словам ,
в последнее время
они с мужем перестали понимать
друг друга, из-за чего и стали возникать конфликты.