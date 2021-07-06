В регионе в реестр проблемных домов включено 8 многоэтажек.

Власти Владимирской области рассчитывают восстановить права всех обманутых дольщиков до конца 2023 года. Как рассказал Владимир Сипягин, поддержку в решении вопросов оказывает прокуратура.«В регионе в реестр проблемных домов включено 8 многоэтажек. Мы строго следим за соблюдением плана-графика необходимых действий. Восстановление нарушенных прав находится на контроле надзорных ведомств», - пояснил глава регионе в соцсетях.В середине прошлого месяца создан региональный Фонд защиты прав граждан. Подготовлены документы для заключения соглашения с федеральным Фондом о предоставлении имущественного взноса региона, что позволит получить федеральное финансирование. Пока планируются к реализации два объекта - на улице Музейной во Владимире и в Покрове на улице Пролетарской.Ещё два проблемных дома расположены в областном центре на улице Верезинская.«Дом № 17 планируется к вводу в эксплуатацию в августе 2021 года. Строительство завершается в рамках банкротства застройщика ООО «Вертикаль». Общестроительные работы выполнены, водопровод и канализация готовы, завершаются электромонтажные работы, а также установка лифтов и котельной, планируется отделка. Благоустройство выполнено не менее чем на 70%», - подчеркнул Владимир Владимирович.Новостройку на Верезинской, 31 исключат из реестра проблемных, ибо договоров долевого участия в возведении объекта нет.В микрорайоне Юрьевец, на улице Всесвятская-17 работы ведутся в рамках банкротства компании ООО «Импэкс». Проложены водопровод и канализация, завершён монтаж отопления, закуплены материалы для проведения отделочных работ мест общего пользования. На этой неделе строители должны приступить к обустройству входных групп и придомовой территории.«Соблюдение сроков ввода объекта в эксплуатацию вызывает сомнения. В адрес конкурсного управляющего направлено письмо о рисках. Стремимся восстановить дольщиков в их правах до конца 2021 года», - пояснил губернатор ситуацию в Юрьевце.Что касается дома №1Б на Школьном проезде, то восстановление прав граждан осуществляется в рамках реализации ООО «ВТУС» масштабных инвестиционных проектов.В Белом доме пояснили, что со многими дольщиками заключены договоры на строительство жилых помещений в доме на улице Всесвятской, 3. Четыре человека предпочли заключить договоры на выплату денежных средств, один - договор купли-продажи. Планируемый срок решения вопросов – четвёртый квартал 2023 года.Продолжаются попытки узаконить два «лишних» этажа в новостройке в Коммунаре.«Планируем решить проблему путём принятия правового акта об утверждении проекта объединённой зоны охраны объектов культурного наследия. Уже завершена работа по оформлению утверждаемой части проекта. Пакет документов направлен в Министерство культуры РФ, где его предстоит рассмотреть на заседании методического совета. Делаем всё от нас зависящее, чтобы до конца этого года восстановить нарушенные права владимирцев», - заверил глава региона.Сообщается, что ООО СК «Транш» может не успеть завершить в срок строительство «Вишня-парка». Ещё только ведутся работы по кладке наружных стен четвёртого этажа, но чиновников обнадёживает, что застройщик работает за счёт собственных средств. Ввести дом в эксплуатацию планируется в ноябре.