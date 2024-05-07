Более 200 владимирцев приняли участие в спортивном празднике, приуроченном ко Дню Победы Во...

Более 200 владимирцев приняли участие в спортивном празднике, приуроченном ко Дню ПобедыВо Владимире прошел спортивный праздник, приуроченный ко Дню Победы. Он собрал более 200 спортсменов, представляющих образовательные организации города.Легкоатлетические соревнования проходили недалеко от стадиона "Лыбедь". Там же состоялся и велозабег. Все гости праздника смогли поучаствовать в развлекательных интерактивах и конкурсах с подарками. Частью праздничной программы стала выставка автомобилей и техники для активного отдыха, вроде багов и квадроциклов.Ну, а победителем главного забега стала Елизавета Ветрова из 14 лицея.Елизавета Ветрова, участник соревнований:- Занимаюсь больше для себя, для меня бег - это, наверное, как упорство и дисциплина.- Помогает тебе это в жизни?- Да!Наталья Фёдорова, и.о. министра физической культуры и спорта Владимирской области:- Сейчас во всех муниципальных образованиях проходит большое количество именно спортивных мероприятий, которые посвящены одному из самых главных событий нашей страны, это Победе в Великой Отечественной войне. Это и эстафеты легкоатлетические, турниры по единоборствам и т.д.