В Меленковском районе из-за пожара в частном доме погиб мужчина
В пресс-службе МЧС по Владимирской...
В Меленковском районе из-за пожара в частном доме погиб мужчина
В пресс-службе МЧС по Владимирской области сообщили о возгорании частного дома в селе Приклон. На пожаре погиб мужчина 1977 года рождения.
По предварительной версии причиной пожара послужила неисправность печного отопления.
Спасатели напоминают: холодная погода повышает риски возникновения пожаров по причине эксплуатации отопительных и обогревательных приборов. Гражданам необходимо следить за исправностью этих приборов. В случае возникновения пожара следует незамедлительно звонить на телефоны «101» (с мобильного), «01» (с городского).
Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области