В Меленковском районе из-за пожара в частном доме погиб мужчина В пресс-службе МЧС по Владимирской...

В Меленковском районе из-за пожара в частном доме погиб мужчинаВ пресс-службе МЧС по Владимирской области сообщили о возгорании частного дома в селе Приклон. На пожаре погиб мужчина 1977 года рождения.По предварительной версии причиной пожара послужила неисправность печного отопления.Спасатели напоминают: холодная погода повышает риски возникновения пожаров по причине эксплуатации отопительных и обогревательных приборов. Гражданам необходимо следить за исправностью этих приборов. В случае возникновения пожара следует незамедлительно звонить на телефоны «101» (с мобильного), «01» (с городского).Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области