Об этом предупредили сотрудники пресс-службы городской администрации.

На двух улицах Владимира 8 мая не будет горячей воды. Об этом предупредили сотрудники пресс-службы городской администрации.Так, прекращение поставки ГВС планируется в домах №3/7, 4, 4А, 5А, 6, 6А, 7В, 7Б, 7Г, 8, 8А, 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А,16, 16Б, 16А, 18, 18А, 20, 20Б, 22, 22А по проспекту Строителей, а также в доме №3 по улице Чернышевского. Время отключения – с 5:00 до 22:00.«Пуско-наладочные работы будут завершены в течение двух часов с момента включения оборудования тепловых сетей», – отмечают в администрации.Региональный филиал ПАО «Т Плюс» приносит жителям извинения за доставленные неудобства.