Организовали нарколабораторию и попались. Два предприимчивых жителя Владимирской области, 66-и лет и 41-о года, решили незаконным образом разбогатеть, а именно – производить наркотические

Организовали нарколабораторию и попались. Два предприимчивых жителя Владимирской области, 66-и лет и 41-о года, решили незаконным образом разбогатеть, а именно – производить наркотические вещества и продавать их. Деятельность нарколаборанты вели в Юрьев-Польском районе. Судя по кадрам ФСБ, объемы изготовленного были большие, однако точных данных пока нет. Сотрудники Федеральной службы безопасности при силовой поддержке СОБР Росгвардии