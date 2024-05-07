Житель Юрьев-Польского домогался 6-летнего ребенка 28 апреля 2024 года мужчина 1970 года...

Житель Юрьев-Польского домогался 6-летнего ребенка28 апреля 2024 года мужчина 1970 года рождения, под надуманным предлогом отвел незнакомую ему малолетнюю девочку в безлюдное место и совершил в отношении нее действия сексуального характера.Родители, которые стали искать ребенка, задержали фигуранта и вызвали сотрудников правоохранительных органов.«Расследуется уголовное дело в отношении жителя города Юрьев-Польского по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Владимирской областиВ настоящее время мужчине предъявлено обвинение, также ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области