Какие авторские методики для сохранения документов используют владимирские...

Какие авторские методики для сохранения документов используют владимирские спасатели-архивисты?Они шаг за шагом восстанавливают самых безнадёжных больных и старых "пациентов" - исторические документы во владимирском архиве. С какими сложностями сталкиваются реставраторы? И какие авторские методики для сохранения документов используют владимирские спасатели-архивисты? В лаборатории побывала Татьяна Воронцова.Их миссия - спасти и сохранить. Даже когда это кажется невозможным. В госархиве Владимирской области сегодня находятся более миллиона 600 тысяч дел, малых и больших - до 2 тысяч листов. И около 5 % этого старинного наследия требует реставрации.Марина Назарова, начальник отдела обеспечения сохранности документов и фондов:- Собирание архивного фонда области началось 100 лет назад, у истоков стоял Неофит Владимирович Малицкий - в 1918 году был назначен уполномоченным главархива. Задача - собирание дел после упраздненных дореволюционных учреждений.В основе архива - именно дела дореволюционных учреждений. Доставали их отовсюду- с чердаков, из сараев... В частности сам Малицкий упоминал про архив канцелярии владимирского губернатора. Ценные раритеты тогда пролежали в оранжерее губернаторского дома под дождем и открытым небом 2 месяца. И были в ужасающем состоянии. То, что удалось спасти - особая гордость для сотрудников владимирского архива. А точнее - сектора реставрации документов и контроля страхового фонда - так сегодня называют это место, где трудятся "профессиональные спасатели".Марина Назарова, начальник отдела обеспечения сохранности документов и фондов:- В секторе работают 4 человека, люди совершенно талантливые, потому что каждое дело оно индивидуально. Поэтому определить, что будут делать, просматривать, планировать. Заведующая сектором распределяет эту работу.У документов как и у людей есть возраст и болезни. Но в этой архивной клинике "ставят на ноги" даже совсем безнадежных.Марина Назарова, начальник отдела обеспечения сохранности документов и фондов:- Мы можем показать вам как раз дело, которое только пришло на реставрации. Видите все в таком состоянии. Естественно, что его мы не можем выдавать, оно даже не открывается полностью, невозможно прочитать.Этот небольшой кабинет напоминает настоящее микрохирургическое отделение. Каждый испорченный листочек здесь буквально собирают по кусочкам: продлевают жизнь в будущем , сохраняя прошлое.- При неправильном хранении бумага разрушилась. И вот, чтобы ее отреставрировать, ее нужно сначала укрепить конденсаторной бумагой. Все края и заодно и нарастить, чтобы сделать красивое ровное дело.Татьяна Митрова, заведующий сектором реставрации документов и контроля страхового фонда:- Вот в таком виде поступает, а это уже после реставрации, и потом сшивается в такие папочки- все чистенькое, аккуратненькое, можно читателю выдавать.За видимой лёгкостью - кропотливый труд и постоянное самосовершенствование. В этом "цехе реставрации" - специалисты самых разных профессий. И чтобы овладеть новым Искусством , изучали всё с нуля, самостоятельно. В том числе на мастер-классах, в соцсетях, путем проб и ошибок - рассказывает Татьяна Митрова. Например, чтобы проклеить и продублировать новый слой документа сами варят спецклей. По собственному рецепту.- Туда входит - желатин глицерин, непагин, спирт, вода, мука. Специальная формула есть.Выбрали мучной вариант-эффективный, бумагу не разлагает, защищает от жучков, без запаха, в отличие от костного, которым пользуются в других архивах. Эта подшивка - тоже авторская методика Татьяны Митровой - особая техника соединения листов.Татьяна Митрова, заведующий сектором реставрации документов и контроля страхового фонда:- Это архивный переплет у нас называется, клеится на корешках. Придумываем в основном всё сами, где-то в интернете, или старые переплеты приходят- расшиваем и смотрим как все сшито. Это вот такой у нас самодельный реставрационный стол, сами все придумали.Стол особый- помогает видеть документы насквозь. Каждый поврежденный краешек будет заново нарощен с микроскопической точностью до равномерной плоскости. В помощь - полный набор инструментов: от маникюрных ножниц, строительных валиков и молоточков, до медицинских скальпелей и стоматологических крючков. Последние помогают ставить своеобразные пломбы на дырочки в документах из размягченной в блендере бумаги. Есть в реставрационной клинике и резакВосстановление фрагментов одного дела занимает около 2 недель. Но прежде чем попасть сюда , документы должны пройти более сложный и длительный этап - дезинфекцию.На нее уйдут как минимум 2 месяца. Вот в этой лаборатории и чистят раритеты от вековой пыли , "лечат" от грибка. На 1 этапе - берут мазки.Татьяна Митрова, заведующий сектором реставрации документов и контроля страхового фонда:- К нам поступило на дезинфекцию дело 1823 года, будем пробы снимать, там где плесень, аккурартно ватной балочкой и быстро сажаем в чашечку Петри.Чашечка отправляется в темный шкаф. И уже через 3 дня становится ясно - заражен ли документ. Под микроскопом грибку не скрыться. А уже через неделю споры плесени можно увидеть и невооруженным глазом.Зараженному документу прописывают полную дезинфекцию. Возможно неоднократную.- Это вытяжной шкаф, сейчас вытяжку включу, здесь она вытягивает все. Обеспыливаем мы, расшивая всё дело, и от себя кистью чистим всю пыль, мусор счищаем, чтобы эта пыль не превратилась на листочках грязь.Всю заразу дальше убьет Биопаг. Концентрированный химикат разводят дистиллированной водой и обрабатывают им документы . Продезинфецированные листы перекладываются фильтровальной бумагой.Такую же обработку в спецрастворе проходит и старинная пленка. Так ее сохраняют для истории. Еще одна проблема - старые наклейки . Для такой бумаги с наростами прежде прописывают лечебные ванны.- Прежде чем размочить, проверили его на устойчивость тества и помещаем в ванночку на холитексое и под холитекс льется вода.После дезинфекции и просушивания документы убираются в темные пакеты и хранятся в шкафу 2 месяца. Затем вновь берется проба на плесень. И если ее не удалось уничтожить, процедуру повторяют. Так трудоемко выглядит процесс обеспыливания и обеззараживания вручную.Но владимирским архивистам теперь есть чем похвастаться перед другими регионами. И причина гордости - вот эта "шайтан машина", как в шутку называют ее сами сотрудники. За шум, который она издает.Эта Красотка из Италии - взяла на себя большую часть сложнейшей работы. У нее 3 камеры сразу- сушильная. распыления и дезинфекции, и всасывающая пыль. Меньше чем за минуту Небула способна в автоматическом режиме очистить целую подшивку.Марина Назарова, начальник отдела обеспечения сохранности документов и фондов:- Антигрибковая дезинфекционная автоматическая машина "Небула" была закуплена в апреле 2023 года в рамках программы "Развитие архивного дела". И мы - один архив - счастливый обладатель такой машины.- Название Небула с английского туманность - когда дело поступает в камеру дезинфекции раствор поступает в камеру мелкими частицами и оно окутывает всё дело как туман.Небула в работе год. Обработала более 4 тысяч дел и сейчас - полноправный помощник. Дела как люди - любят внимание и заботу - говорит Марина Назарова. Энергии у сотрудников архива много, идей - еще больше.Еще одна мечта - обширная оцифровка документов. Люди сегодня не хотят приезжать за тысячи километров. Гораздо приятнее просматривать документы сидя дома, не отходя от компьютера, за чашечкой кофе. Но для создания цифрового отдела нужны кадры - новым сотрудникам в госархиве будут очень рады.Татьяна Воронцова, Илья Хлудов. "Вести- Владимир"