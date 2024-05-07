Жителю Мурома, сообщившему заведомо ложную информацию о заложенной у офиса сотовой связи бомбе, вынесли приговор. Мужчина получил наказание в виде штрафа в 200 000 рублей, который уже оплатил.

Жителю Мурома, сообщившему заведомо ложную информацию о заложенной у офиса сотовой связи бомбе, вынесли приговор. Мужчина получил наказание в виде штрафа в 200 000 рублей, который уже оплатил. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. Преступление муромлянин совершил 13 октября 2023 года. Будучи пьяным, мужчина хотел посмотреть баланс на своем пятом «Айфоне». Однако в приложении мобильного