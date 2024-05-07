Мини-выставка с таким названием открылась в музее-заповеднике «Александровская слобода».

Мини-выставка с таким названием открылась в музее-заповеднике «Александровская слобода». Она знакомит с деятельностью рукописной мастерской в опричной столице и со старинными традициями оформления книг.Известно, что при Иване Грозном Слобода почти 17 лет была негласным центром, где находились все важные службы царского двора, в том числе и скрипторий (от лат. scriptor — «писец, переписчик»). Кстати, это скорее уникальный случай, поскольку тогда книгописные мастерские устраивали преимущественно при известных монастырях.В местном царском скриптории трудилось около 10 человек. Здесь переписывали тексты со служебных миней и знаменитых Великих Миней Четьих. Они были созданы в 1526-1542 гг. по инициативе митрополита Макария и представляли собой комплект из 12 книг (по месяцам), в котором собраны все известные на то время жизнеописания святых, Священные писания, церковные и исторические тексты на каждый месяц года. Такая литература использовалась для домашнего чтения, в отличие от богослужебных миней, предназначенных только для литургий.Последние изначально были объемными, с красивым полууставом в два столбца. Громоздкие (лист размером 49 х 27 см) роскошные экземпляры для удобства чтения в Александровской слободе переписали в меньший формат. На выставке представлен один из таких списков.«Но самым грандиозным изданием, выпускавшимся в обеих «столицах» – Москве и Слободе, стал Лицевой летописный свод (ЛЛС) – всемирная летопись мировой и русской истории. Этот «проект» задумал и осуществил сам Иван Грозный. Он взял за основу идею Миней Четьих и, используя известные русские летописи, представил свое видение истории. На выставке есть электронный киоск, в который загружен контент с миниатюрами из ЛЛС, иллюстрирующими события, происходившие в новом царском граде. Благодаря ему посетители познакомятся и с текстами летописцев, сопровождавшими «древние картинки» (для удобства у всех описаний есть переводы с древнерусского языка)», - делится научный сотрудник музея-заповедника Анастасия Лакиза.В другой витрине представлен Пролог, иллюстрирующий мастерство писцов «макарьевской школы». Тексты писали в размер листа, нередко в два столбца, декорируя заглавные буквы абзацев. Материалом служила бумага, доставляемая в стольный град из Западной Европы. Использовали железистые чернила коричневатого оттенка, а «ручками» служили гусиные перья. Готовую рукопись сшивали и «одевали» переплетчики. Обложку изготавливали из досок, обтянутых кожей с тиснением или дорогой тканью. Часто переплеты для декора и сохранности украшались металлическими «угольниками». Обязательны были застежки, чтобы книга не теряла свою форму.Эта выставка предваряет новый масштабный проект Музея Ивана Грозного. Ко Дню славянской письменности и культуры на территории бывшего Государева двора откроется царская печатня, или, как тогда говорили, штанба. Известно, что организовали ее здесь по распоряжению государя, когда московская «типография» погибла в огне. А «командовать» поставили Андроника Тимофеева Невежу. Кстати, во время торжественного открытия он «самолично» выйдет из штанбы к гостям праздника под колокольные звоны. Организация такой экспозиции станет еще одним важным штрихом воссоздания исторически «правильного», подлинного слободского столичного центра политики и культуры.