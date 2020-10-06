Столичный Пресненский суд направил уголовное дело Михаила Ефремова в Московский городской суд, где будут рассматриваться все жалобы на вынесенный ранее приговор и возражения на них, ..

Столичный Пресненский суд направил уголовное дело Михаила Ефремова в Московский городской суд, где будут рассматриваться все жалобы на вынесенный ранее приговор и возражения на них, передает . Дата рассмотрения будет объявлена позже.