Столичный Пресненский суд направил уголовное дело Михаила Ефремова в Московский городской суд, где будут рассматриваться все жалобы на вынесенный ранее приговор и возражения на них, ..
<a href="https://33live.ru/novosti/06-10-2020-delo-efremova-napravili-v-mosgorsud.html" target="_blank">Дело Ефремова направили в Мосгорсуд</a> - Столичный Пресненский суд направил уголовное дело Михаила Ефремова в Московский городской суд, где будут рассматриваться все жалобы на вынесенный ранее приговор и возражения на них, ..
[url=https://33live.ru/novosti/06-10-2020-delo-efremova-napravili-v-mosgorsud.html]Дело Ефремова направили в Мосгорсуд[/url] - Столичный Пресненский суд направил уголовное дело Михаила Ефремова в Московский городской суд, где будут рассматриваться все жалобы на вынесенный ранее приговор и возражения на них, ..