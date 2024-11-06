4 ноября минздрав Владимирской области сообщил, что заболевших вирусом Коксаки детей в регионе нет. Тем временем в Роспотребнадзоре рассказали о единичных случаях заболевания за прошедший

4 ноября минздрав Владимирской области сообщил, что заболевших вирусом Коксаки детей в регионе нет. Тем временем в Роспотребнадзоре рассказали о единичных случаях заболевания за прошедший месяц, то есть все-таки – они были, просто на 4 ноября все выздоровели – это по официальном данным. Ранее мы рассказывали, что родители заболевших детей не доверяют такой статистике, потому