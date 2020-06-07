Число зараженных коронавирусом в России превысило 450 тысяч. Последние новости об эпидемии COVID-19 на 7 июня 2020 года – в материале Дни.ру.
Число зараженных коронавирусом в России превысило 450 тысяч. Последние новости об эпидемии COVID-19 на 7 июня 2020 года – в материале "Дни.ру".
За последние сутки коронавирус в России обнаружен у 8 855 человек. С начала эпидемии выздоровели свыше 221 тысячи пациентов, а умерли 5 725 человек.
Министерство здравоохранения зарегистрировало еще один препарат для лечения коронавируса в России – "Левилимаб". Сообщается, что изначально лекарство разрабатывалось для больных ревматоидным артритом.
В ближайшее время Роспотребнадзор опубликует рекомендации по открытию театров, сообщила глава федерального ведомства Анна Попова. Президент Владимир Путин отметил, что власти стараются как можно скорее отменить введенные из-за коронавируса в России ограничения.
В правительстве подготовили постановление о компенсации зрителям за отмену культурных мероприятий. Граждане смогут вернуть деньги или получить ваучер, дающий право на посещение ранее отмененного спектакля.
Коронавирусом в мире заразились свыше 6,77 миллиона человек, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. За последние сутки выявили сто тысяч заболевших.
В Соединенных Штатах число заболевших коронавирусом превысило 1,9 миллиона. Бразилия с 614 тысячами зараженных находится на втором месте,, Россия – на третьем.
Коронавирус в Москве
Заболели – 193 061
Умерли – 2 864
Выздоровели – 101 358
Коронавирус в России
Заболели – 458 689
Умерли – 5 725
Выздоровели – 221 388
Коронавирус в мире
Заболели – 6 775 963
Умерли – 393 980
Выздоровели – 3 230 060
Статистика коронавируса на 7 июня 2020 года
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
193 061
2 806
97 358
Россия
458 689
5 725
221 388
США
1 901 785
110 819
557 059
Весь мир
6 775 963
393 980
3 230 833
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