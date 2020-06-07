Число зараженных коронавирусом в России превысило 450 тысяч. Последние новости об эпидемии COVID-19 на 7 июня 2020 года – в материале Дни.ру.

Число зараженных коронавирусом в России превысило 450 тысяч. Последние новости об эпидемии COVID-19 на 7 июня 2020 года – в материале "Дни.ру".За последние сутки коронавирус в России обнаружен у 8 855 человек. С начала эпидемии выздоровели свыше 221 тысячи пациентов, а умерли 5 725 человек.Министерство здравоохранения зарегистрировало еще один препарат для лечения коронавируса в России – "Левилимаб". Сообщается, что изначально лекарство разрабатывалось для больных ревматоидным артритом.В ближайшее время Роспотребнадзор опубликует рекомендации по открытию театров, сообщила глава федерального ведомства Анна Попова. Президент Владимир Путин отметил, что власти стараются как можно скорее отменить введенные из-за коронавируса в России ограничения.В правительстве подготовили постановление о компенсации зрителям за отмену культурных мероприятий. Граждане смогут вернуть деньги или получить ваучер, дающий право на посещение ранее отмененного спектакля.Коронавирусом в мире заразились свыше 6,77 миллиона человек, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. За последние сутки выявили сто тысяч заболевших.В Соединенных Штатах число заболевших коронавирусом превысило 1,9 миллиона. Бразилия с 614 тысячами зараженных находится на втором месте,, Россия – на третьем.Коронавирус в МосквеЗаболели – 193 061Умерли – 2 864Выздоровели – 101 358Коронавирус в РоссииЗаболели – 458 689Умерли – 5 725Выздоровели – 221 388Коронавирус в миреЗаболели – 6 775 963Умерли – 393 980Выздоровели – 3 230 060Статистика коронавируса на 7 июня 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква193 0612 80697 358Россия458 6895 725221 388США1 901 785110 819557 059Весь мир6 775 963393 9803 230 833Коронавирус сегодня | | || | | | |