Ольга Гребнёва сообщила, что власти намерены привести учреждение в порядок.

Замгубернатора Ольга Гребнёва во время своей пресс-конференции затронула тему работы Областного перинатального центра.«Словосочетание «перинатальный центр» подразумевает наличие определённых отделений, которых по факту нет», - подчеркнула она.Госслужащая добавила, что учреждение существует только на бумаге.«Когда мы просим в Минздраве перинатальный центр, то нам отвечают, что он у нас есть. Не надоело жить в этой бутафории? Строить другой нам не дадут, поэтому надо приводить в порядок существующий. Скорее всего – это будет пристройка к уже имеющейся больнице», - пояснила Ольга Сергеевна.Областной перинатальный центр строили 22 года и ввели в эксплуатаци. в конце 2012. Позднее учреждение переименовали в роддом №1. В 2014 статус вернули, однако в реальности названию он не соответствует.