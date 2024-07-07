Мошенники во Владимирской области работают по новому сценарию За прошедшую неделю сотрудниками...

Мошенники во Владимирской области работают по новому "сценарию"За прошедшую неделю сотрудниками органов внутренних дел зарегистрировано 75 преступлений, совершенных в отношении местных жителей с использованием IT-технологий.Потерпевшие лишились в общей сложности более 29 млн рублей.В настоящее время одним из распространенных сценариев мошенничества является звонок якобы от работников АО «Почты России»."Во время звонка аферист информирует, что поступила посылка из-за рубежа, за которую требуется перечислить таможенный сбор. Граждане, в свою очередь, сообщают, что никакой посылки из-за рубежа не заказывали. Следом мошенники говорят о необходимости отмены посылки и, чтобы не платить таможенный сбор, просят продиктовать код из SMS-сообщения", - рассказали в Министерстве цифрового развития Владимирской области.Этот код позволяет получить доступ к личному кабинету пользователя в онлайн-банкинге или на портале госуслуг.Чтобы не стать жертвой, необходимо оставаться максимально бдительными и критически оценивать любые запросы на передачу конфиденциальных данных и персональной информации.Представители государственных органов, АО «Почты России» и других учреждений никогда не будут запрашивать логины, пароли, коды из SMS-сообщений и другие идентификационные данные.Ранее мы рассказывали, во Владимирской области появился новый вид мошенничества с перерасчётом пенсии, эксперт владимирского отделения Банка России Евгений Гаврилюк рассказал, кто такие дропперы.Фото: Министерство цифрового развития Владимирской области, нейросеть Kadinsky