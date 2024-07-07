Мошенники во Владимирской области работают по новому сценарию
За прошедшую неделю сотрудниками...
Мошенники во Владимирской области работают по новому "сценарию"
За прошедшую неделю сотрудниками органов внутренних дел зарегистрировано 75 преступлений, совершенных в отношении местных жителей с использованием IT-технологий.
Потерпевшие лишились в общей сложности более 29 млн рублей.
В настоящее время одним из распространенных сценариев мошенничества является звонок якобы от работников АО «Почты России».
"Во время звонка аферист информирует, что поступила посылка из-за рубежа, за которую требуется перечислить таможенный сбор. Граждане, в свою очередь, сообщают, что никакой посылки из-за рубежа не заказывали. Следом мошенники говорят о необходимости отмены посылки и, чтобы не платить таможенный сбор, просят продиктовать код из SMS-сообщения", - рассказали в Министерстве цифрового развития Владимирской области.
Этот код позволяет получить доступ к личному кабинету пользователя в онлайн-банкинге или на портале госуслуг.
Чтобы не стать жертвой, необходимо оставаться максимально бдительными и критически оценивать любые запросы на передачу конфиденциальных данных и персональной информации.
Представители государственных органов, АО «Почты России» и других учреждений никогда не будут запрашивать логины, пароли, коды из SMS-сообщений и другие идентификационные данные.
Ранее мы рассказывали, во Владимирской области появился новый вид мошенничества с перерасчётом пенсии, эксперт владимирского отделения Банка России Евгений Гаврилюк рассказал, кто такие дропперы.
Фото: Министерство цифрового развития Владимирской области, нейросеть Kadinsky