В Камешковском районе завершились поиски мужчины, утонувшего в реке Клязьма в районе села Патакино. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности Владимирской области. 66-летний
<a href="https://33live.ru/novosti/07-07-2025-vo-vladimirskoj-oblasti-spustya-nedelyu-poiskov-nashli-telo-rybaka-utonuvshego-v-klyazme.html" target="_blank">Во Владимирской области спустя неделю поисков нашли тело рыбака, утонувшего в Клязьме</a> - В Камешковском районе завершились поиски мужчины, утонувшего в реке Клязьма в районе села Патакино. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности Владимирской области. 66-летний
[url=https://33live.ru/novosti/07-07-2025-vo-vladimirskoj-oblasti-spustya-nedelyu-poiskov-nashli-telo-rybaka-utonuvshego-v-klyazme.html]Во Владимирской области спустя неделю поисков нашли тело рыбака, утонувшего в Клязьме[/url] - В Камешковском районе завершились поиски мужчины, утонувшего в реке Клязьма в районе села Патакино. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности Владимирской области. 66-летний