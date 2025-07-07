В Камешковском районе завершились поиски мужчины, утонувшего в реке Клязьма в районе села Патакино. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности Владимирской области. 66-летний

В Камешковском районе завершились поиски мужчины, утонувшего в реке Клязьма в районе села Патакино. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности Владимирской области. 66-летний рыбак пропал 30 июня. Сначала поисками занимались спасатели ковровской спасательной станции аварийно-спасательной службы региона. Позже к ним присоединилась водолазная группа «ДобротворецЪ». 5 июля команда выехала на место. Специалисты обследовали дно с