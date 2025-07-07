С января по июнь 2025 года 40 семей из Владимирской области приняли в свои дома 53 ребенка, ранее воспитывавшихся в детских учреждениях. Об этом сообщило региональное отделение Социального

С января по июнь 2025 года 40 семей из Владимирской области приняли в свои дома 53 ребенка, ранее воспитывавшихся в детских учреждениях. Об этом сообщило региональное отделение Социального фонда России. За усыновление и опеку семьи получили единовременные выплаты на сумму около 1,8 миллиона рублей. Всего за 2024 год аналогичную поддержку получили 195 семей, принявшие 262