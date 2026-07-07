В субботу и воскресенье в регионе случились два ЧП с малолетними. В Гусь-Хрустальном из окна четвёртого этажа выпал 4-летний мальчик. В тот же день в Муроме с той же высоты упал 3-летний

В субботу и воскресенье в регионе случились два ЧП с малолетними. В Гусь-Хрустальном из окна четвёртого этажа выпал 4-летний мальчик. В тот же день в Муроме с той же высоты упал 3-летний ребёнок. Оба малыша сейчас в больницах, сообщили в прокуратуре Владимирской области. У старшего – травма позвоночника, у младшего – травмы головы и живота.