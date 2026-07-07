В субботу и воскресенье в регионе случились два ЧП с малолетними. В Гусь-Хрустальном из окна четвёртого этажа выпал 4-летний мальчик. В тот же день в Муроме с той же высоты упал 3-летний
<a href="https://33live.ru/novosti/07-07-2026-na-vyxodnyx-vo-vladimirskoj-oblasti-iz-okon-vypali-dvoe-detej.html" target="_blank">На выходных во Владимирской области из окон выпали двое детей</a> - В субботу и воскресенье в регионе случились два ЧП с малолетними. В Гусь-Хрустальном из окна четвёртого этажа выпал 4-летний мальчик. В тот же день в Муроме с той же высоты упал 3-летний
[url=https://33live.ru/novosti/07-07-2026-na-vyxodnyx-vo-vladimirskoj-oblasti-iz-okon-vypali-dvoe-detej.html]На выходных во Владимирской области из окон выпали двое детей[/url] - В субботу и воскресенье в регионе случились два ЧП с малолетними. В Гусь-Хрустальном из окна четвёртого этажа выпал 4-летний мальчик. В тот же день в Муроме с той же высоты упал 3-летний