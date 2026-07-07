Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ковровский городской суд.

Ковровская городская прокуратура направила в суд дело против жителя Алтайского края. Мужчина входил в преступную группу, которая похищала сбережения граждан по телефону.Сообщники фигуранта звонили людям под видом сотрудников «Госуслуг», Росфинмониторинга или полиции. Они убеждали жертв, что их счета в опасности, и заставляли оформлять кредиты, переводя наличные на «безопасные» счета.Обвиняемый работал курьером и лично забирал деньги. В марте этого года он выманил у двоих ковровчан более 4 миллионов рублей.