5 июля в Калуге состоялось награждение победителей и призёров чемпионата России по спортивной гимнастике. За медали и право представлять страну на крупнейших международных аренах боролись

5 июля в Калуге состоялось награждение победителей и призёров чемпионата России по спортивной гимнастике. За медали и право представлять страну на крупнейших международных аренах боролись более 140 сильнейших гимнастов и гимнасток. Владимирскую область представляли 12 человек. В рамках чемпионата были разыграны 14 комплектов наград: спортсмены состязались в командном и личном первенстве, а также в финалах