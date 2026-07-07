Пострадавших нет.

Ранним утром, в 4:15, 7 июля в оперативную службу МЧС поступил вызов о возгорании в бывшем здании троллейбусного депо по адресу: г. Владимир, проспект Ленина, 62а.Пожар, охвативший чердачное помещение одноэтажного деревянного строения, был полностью ликвидирован к 06:28. В тушении участвовали 24 сотрудника личного состава и 7 единиц специальной техники МЧС. Позднее сообщение о пожаре способствовало значительному распространению огня.Предварительной причиной возгорания назван аварийный режим работы электросети. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.