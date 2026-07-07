Устранение всех выявленных дефектов находится на строгом контроле районной прокуратуры.

Прокуратура Петушинского района провела проверку безопасности игровых зон для детей в поселке Вольгинский. В ходе надзорных мероприятий специалисты выявили ряд серьезных нарушений, угрожающих жизни и здоровью юных жителей.На площадке у дома №11 по улице Новосеменковской инспекторы обнаружили разрушенные элементы игрового комплекса, а на качелях полностью отсутствовали сиденья и цепи. У домов №22-24 на улице Старовской детский аттракцион «Самолет» оказался покрыт глубокими трещинами и дефектами краски, а карусель вовсе признана неисправной.В адрес ответственной организации внесено прокурорское представление с требованием немедленно привести оборудование в соответствие с нормативами.