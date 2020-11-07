Три пациента скончались.

За сутки в 33-ем регионе диагноз Covid-19 поставили ещё 110 жителей области, сообщает портал Роспотребнадзор.Отмечается, что три пациента скончались. Выздоровели и выписаны за минувшие сутки - 115 человек.За период первой и второй волн пандемии в области положительный диагноз поставлен 10304 пациентам. Из них - 277 умерли от осложнений, вызванных инфекцией. Всего за 2020 год побороли болезнь 7606 человек.В разрезе муниципалитетов новые случаи распределились следующим образом: 20 во Владимире, 13 в Муромском, 9 в Гусь-Хрустальном, 9 в Александровском, 8 в Ковровском, 7 в Камешковском, 7 в Петушинском, 6 в Юрьев-Польском, 6 в Гороховецком, 5 в Вязниковском, 5 в Суздальском, 4 в Кольчугинском районах, 4 в городе Радужный, 2 в Меленковском, 2 в Собинском, 2 в Судогодском, 1 в Селивановском районах.В России за сутки подтверждено 20396 случаев COVID-19 в 85 регионах.