Ученые предупредили о серьезных последствиях для планеты из-за вспышки высшего балла Х на...

Ученые предупредили о серьезных последствиях для планеты из-за вспышки высшего балла Х на СолнцеПосле недельного перерыва, вызванного временным снижением солнечной активности, на Солнце произошла вспышка высшего балла X. Согласно измерениям, балл события составляет X2.4. Пик излучения был зафиксирован в 6 ноября в 16:40 по московскому времени.Вспышка наблюдалась почти в самом центре солнечного диска в области, которая оказывает наиболее сильное воздействие на Землю (активный центр 3883). Из-за этого на данный момент существует вероятность серьёзных последствий для планеты. Однако точно станет известно, повлияла ли эта вспышка на Землю, только в ближайшие часы. Важно понять, были ли выброшены крупные массы плазмы в сторону Земли во время взрыва.За последние два дня на Солнце наблюдалось постепенное восстановление уровня активности и произошло несколько вспышек среднего класса. Поэтому текущее событие соответствует общему тренду и, скорее всего, не будет последним на этой неделе. Существует риск ещё более крупных вспышек в ближайшие один-два дня.Фото: пресс-служба Лаборатории Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ