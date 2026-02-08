Сообщение о возгорании в многоквартирном доме №3 на улице Маршала Устинова поступило сотрудникам МЧС 6 февраля, в 15.27. Пожар возник в квартире, в большой комнате (зале) на площади 15 квадратных
<a href="https://33live.ru/novosti/08-02-2026-v-kovrove-na-pozhare-v-mnogoetazhke-postradal-rebyonok.html" target="_blank">В Коврове на пожаре в многоэтажке пострадал ребёнок</a> - Сообщение о возгорании в многоквартирном доме №3 на улице Маршала Устинова поступило сотрудникам МЧС 6 февраля, в 15.27. Пожар возник в квартире, в большой комнате (зале) на площади 15 квадратных
[url=https://33live.ru/novosti/08-02-2026-v-kovrove-na-pozhare-v-mnogoetazhke-postradal-rebyonok.html]В Коврове на пожаре в многоэтажке пострадал ребёнок[/url] - Сообщение о возгорании в многоквартирном доме №3 на улице Маршала Устинова поступило сотрудникам МЧС 6 февраля, в 15.27. Пожар возник в квартире, в большой комнате (зале) на площади 15 квадратных