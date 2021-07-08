В России 8 июля отмечается День семьи, любви и верности.

В России 8 июля отмечается День семьи, любви и верности.С праздником россиян поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Семейные ценности объединяют и делают нас сильнее, отметил он.Володин призвал беречь любовь, верность, семью и детей. Именно в этом состоит счастье, убежден политик."С праздником! Желаю благополучия и всего самого доброго каждой семье, всем нашим гражданам", – сказано в поздравлении спикера Госдумы.Всероссийский праздник День семьи, любви и верности приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Впервые он прошел 8 июля 2008 года.