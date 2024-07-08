Зоозащитник Кристина Сенчугова из Владимирской области рассказала о своей пернатой коллекции Куры...

Зоозащитник Кристина Сенчугова из Владимирской области рассказала о своей пернатой коллекцииКуры как домашние любимцы. 13 представителей разных пород, в том числе - заграничных, разводит зоозащитник Кристина Сенчугова. Буквально про каждую свою курочку она рассказала Татьяне Воронцовой.Зоозащитница Кристина Сенчугова - известный и уважаемый в области человек. Настоящий друг "братьев наших меньших" - спасла от гибели сотни животных. Но сегодня она в другой роли.Кристина Сенчугова, жительница Владимира:- Давно я знала, что у меня будут куры. И вот - мои планы воплотились.Новому увлечению Кристины всего 4 месяца. Но ее пернатой коллекции уже можно позавидовать. 13 четырехмесячных представителей разных пород, выращенные с большой любовью.Кристина Сенчугова, жительница Владимира:- Замечательная порода.. Мой детский стереотип, что курица это курица...Нет! - разрушен на 100 %. Курица- такое замечательное создание. Каждая порода со своими особенностями поведения, внешний вид, конечно. И то, что у нас у бабушек жили курочки - бегали и бегали. То тут.. ну шедевр просто.Этот шедевр называется Крживачка кукмица . Прямиком из Хорватии. Порода , которую чтобы понять- "нужно трогать"- говорит Кристина.- Потрогай штанишки...Это облачко...Это просто облачко...Держать в руках Хорватскую крживачку, действительно - одно удовольствие. Нежнейшее создание. Но ценна она не только своей красотой и спокойным темпераментом. Порода-мясо-яичная. А это уже курочка в цвете лаванда. Забавная с пушистой бородкой.Кристина Сенчугова, жительница Владимира:- Порода амераукана, несут оливковые яйца, задиристые. Было 3 яйца - получилось 2 курочки. Очень рада. А то с петухами нужно что-то делать.Петухи - смеется Кристина- первые претенденты в суп. Ужас какие драчуны. Потому и заслужили кликуху - УХа...Уха из петуха. .А вот этих модных красоток сложно не заметить.Кристина Сенчугова, жительница Владимира:- Фавероль...Французского происхождения. В селекции я еще новичок. Волшебная птица. У нее есть лишний пальчик...и еще они пушистые.Как и положено француженке, фавероль - модница, вся в перьях и с красивыми лапками в коже "под крокодила". Выведена порода несколько столетий назад. С 19 века ее мясо использовалось для варки изысканного бульона. У этой декоративной породы и высокая яйценоскость.А это Бентамка - порода азиатская. Карликовая. Миниатюрные курочки при этом очень умные, любознательные и дружелюбные.Кристина Сенчугова, жительница Владимира:- Как декоративные курочки. Я взяла просто, чтобы посмотреть.. Получилось вот такое чудо...Она на плечи..на голову...сейчас стесняется..В цыплятнике тоже есть на кого посмотреть. Здесь 40 квартирантов. Самые выразительные глаза у рыженьких эйленбартов. Птица голландская. Идеальна во всем .- У нее тоже такие щечки..интересные и гребешок как 2 рожка.. Она всем интересуется, что ты делаешь...читает, что тут пришло..А это уже китайский импорт.- Китайская пуховая..эта еще и голошейка .. если эта просто пуховая, то эта еще и голошейка ..как же без лысой курицыЕсть в курином царстве и индонезийские красавицы.- Аям Чемани ...самая черная птица и гребень и мясо и кости. И яички обычные. Небольшая..Куры в веле до полутора кило и 150 яиц в год - это мало.Ученые считают, что давний предок Аям Чемани появился много тысяч лет назад. Порода ценная и одна из самых дорогих в мире. Вот только курочки диковатые, клюются.- Прям черный - черный.Среди редких - и эти курчавые шершетки. Настоящее "чудо в перьях".- С приставкой сизли- фризли...У них перышки загнуты в другую сторону. Прелесть такая.Чтобы сегодня эти гламурные пернатые приносили удовольствие- пришлось за них побороться-говорит Кристина. Сложно проходил период инкубации- погибло много птенцов. Но азы познаются в деле. Птица требует ответственности.- Хороший корм, чистота содержания. Цыплят на сетке - помогает от болячек. Если заниматься птицей - надо начинать с нуля...от яйца....все про нее знаем..Кристина настолько увлечена, что готова заниматься разведением разных пород. Но на куриный мир она смотрит не как фермер-птицевод, а глазами полными любви...- Никогда не думала, что кур можно любить...Кур можно любить!Татьяна Воронцова. Илья Хлудов. "Вести- Владимир".