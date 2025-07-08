Во Владимире вынесли приговор местному жителю, обвиняемому в двух кражах и разбое. Об этом 7 июля сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. По данным следствия, с 2 по

Во Владимире вынесли приговор местному жителю, обвиняемому в двух кражах и разбое. Об этом 7 июля сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. По данным следствия, с 2 по 22 января 2025 года мужчина дважды наведывался в магазин «Мир цветов», но не за букетами. В один из дней он зашел в торговую точку с ножом,