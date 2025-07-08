Семейный праздник в кроссовках и спортивной форме. В преддверии Дня семьи, любви и верности в Муроме провели Всероссийский марафон. В семейном забеге, организованном при поддержке Фонда

Семейный праздник в кроссовках и спортивной форме. В преддверии Дня семьи, любви и верности в Муроме провели Всероссийский марафон. В семейном забеге, организованном при поддержке Фонда социально-культурных инициатив, приняли участие почти три тысячи спортсменов. Среди них — 32 олимпийских чемпиона по разным видам спорта. Старт мероприятию дала спикер Законодательного Собрания области Ольга Хохлова. Ольга Хохлова,