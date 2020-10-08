Запускать ракеты пробуют владимирские школьники на полигоне Каменово Камешковского района. Сегодня - финальный день чемпионата "Воздушно-инженерная школа" - запуск ракет и прототипов спутников.

Запускать ракеты пробуют владимирские школьники на полигоне Каменово Камешковского района. Сегодня - финальный день чемпионата "Воздушно-инженерная школа" - запуск ракет и прототипов спутников.Чемпионат проходит в 33 регионе уже в третий раз. До финала дошли 17 команд, но участников могло быть намного больше - из-за ограничений въезда, в Россию не смогли прибыть иностранные участники. В стратосферу, на высоту более 10 км, был запущен шар, который нес на себе специальное оборудование для наблюдения за атмосферными процессами. Кроме того, состоялись показательные запуски моделей ракет. Сегодня на полигоне сразятся семь команд Камешковского района - учащиеся 7-10 классов общеобразовательных школ.