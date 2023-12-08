Супруг решил поздравить жену с рождением сына достаточно необычным способом. Он поднялся к окну Владимирского перинатального центра на автоподъемнике и вручил любимой букет белых роз. У

Супруг решил поздравить жену с рождением сына достаточно необычным способом. Он поднялся к окну Владимирского перинатального центра на автоподъемнике и вручил любимой букет белых роз. У 36-летней пациентки была сложная беременность. Тем не менее, специалисты ОПЦ приняли первые роды. Малыш родился здоровым. Возможно, от нетерпения увидеть сына и поздравить жену, супруг решился на такой романтичный