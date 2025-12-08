Выгуливают вечером муж с женой свою собаку и вдруг видят, как падает яркая звезда. Каждый задумывает желание. Муж:
""Неплохо бы, чтобы когда она обращалась ко мне со своими разговорами, то всегда чувствовала, будто бы у нее на это поминутная тарификация.""
Жена: ""Неплохо бы, чтобы когда он залезал ко мне под одеяло, то никогда не чувствовал, будто бы у него на это посекундная тарификация.""
Собака: ""Неплохо, неплохо - какой замечательный болид из метеорного потока Леониды! А они черт-те о чем думают.""
еще анекдот!