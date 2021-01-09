Известные государственные деятели продолжают исполнять новогодние мечты юных россиян в рамках всероссийской акции Ёлка желаний. Одну из них лично осуществил глава российского МИДа.

Известные государственные деятели продолжают исполнять новогодние мечты юных россиян в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний". Одну из них лично осуществил глава российского МИДа.Министр иностранных дел России Сергей Лавров исполнил новогоднее желание семилетней Алины Рейтер из Саратовской области. Девочка мечтала поплавать с дельфинами.В официальном инстаграм-аккаунте Национальных проектов России появился фрагмент видеозаписи, на которой видно, как дельфины катают Алину в большом дельфинарии. Более того, через несколько часов Лавров пригласил юную россиянку к себе в кабинет, где побеседовал с ней так же, как и со многими известными политиками и дипломатами.Алину Рейтер познакомили с протоколами российского дипведомства, а Сергей Лавров попросил девочку поделиться своими впечатлениями от заплыва с морскими животными. Она рассказала, что ей даже удалось потанцевать с дельфинами, удивив главу МИД. Лавров в шутку отметил, что у дельфинов нет рук, но Алина пояснила, что держала их за плавники.Ранее участие в акции "Ёлка желаний" также приняли первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и мэр Москвы Сергей Собянин. Кириенко досталось желание трёхлетней Виктории, которая попросила подарить ей игрушку из мультфильма "Большая база. Щенячий патруль", а Собянин пообещал сводить в зоопарк пятилетнего Павла. Кроме того, градоначальник сорвал с ёлки ещё одно пожелание, в котором один из детей просил о возможности полетать на вертолёте. Мэр заявил, что эту мечту будет исполнить ещё проще.