Три новые виртуальные лаборатории по физике и одна по органической химии появились в библиотеке Московской электронной школы (МЭШ). Они помогут ученикам решить сложные задачи на ЕГЭ.

Три новые виртуальные лаборатории по физике и одна по органической химии появились в библиотеке "Московской электронной школы" (МЭШ). Они помогут ученикам решить сложные задачи на ЕГЭ.Лаборатория по физике "Архимед" рассчитана на учеников седьмых классов. В онлайн-симуляторе доступны динамические и кинетические объекты. С помощью конструктора можно настроить ряд параметров.В симуляторе "Наука. Органическая химия" учащиеся могут изучать строение органических химических веществ. Пользователям доступно 10 виртуальных стендов, где демонстрируется работы с молекулами разных веществ.В лаборатории "Наука. Изучение магнитных свойств вещества. Петля гистерезиса" ученикам доступна установка с последовательно подключенными катушками индуктивности. Пользователи могут проводить эксперименты по намагничиванию и размагничиванию образцов веществ.Еще одна виртуальная лаборатория – "Наука. Атомно-силовой микроскоп" — нацелена на исследование возможностей атомно-силового микроскопа (АСМ). Точная виртуальная копия устройства позволяет учащимся сканировать поверхность любого образца.На сегодняшний день в библиотеке "МЭШ" доступно более 40 лабораторий, охватывающих все основные школьные предметы, отметила заместитель руководителя столичного Департамента образования и науки Олеся Лукашук. По ее словам, главная польза лабораторий в том, что они позволяют школьникам воспроизводить исследования без дорогостоящего оборудования."А еще в виртуальных лабораториях проводят настоящие интеллектуальные турниры. Соревновательный элемент делает работу в таких интерактивных средах еще интереснее", – передает ее слова портал mos.ru.Библиотека "Московской электронной школы" регулярно обновляется. Ранее туда более 107 тысяч материалов. Также система интерактивными рабочими тетрадями по 16 предметам."Московская электронная школа" разработана в 2016 году Департаментом образования и науки и Департаментом информационных технологий. Педагоги и ученики имеют доступ к двум миллионам электронных образовательных материалов. Базу пополняют крупные издательства, IT-компании и учителя.