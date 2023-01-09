Астролог Лилия Любимова представляет гороскоп на неделю – со 9 по 15 января 2023 года.

Астролог Лилия Любимова представляет гороскоп на неделю – со 9 по 15 января 2023 года.Первыйрабочий понедельник года – это обычно нелегко, но в этом году звездырасстарались и приготовили для нас самый мягкий и деликатный переход отпраздников к рабочим будням. Венера и Марс объединили усилия и решили, что мирунужна большая порция гармонии. Они угадали!Дружественныеотношения планет, олицетворяющих женское и мужское начало, это возможность наладитьотношения с партнером; познакомиться с приятным человеком; успешно провестипереговоры; купить одежду, которая к лицу; сделать удачные косметическиепроцедуры; начать больше зарабатывать.Такчто неделя начнется удачно для тех, кто понимает, чего хочет. Правда,действовать напрямую, экспансивно, смело, прямолинейно, вряд ли получится, таккак Марс в эти дни останавливается и разворачивается к прямому движению. Кследующему понедельнику он уже наберет скорость – вот тогда можно будетразвернуться на полную!пока лучше планировать и мечтать. Аспекты Солнца с Нептуном и Меркурия с Ураном(оба ретро) говорят о том, что многие смогут верно почувствовать, какдействовать дальше, опираясь на прошлый опыт. В учебе, искусстве, психологии, IT-сфере, интернете можно будетразобраться в накопившихся вопросах.Выходныепройдут под влиянием Венеры, опечаленной негативными лучами Урана и Луны. Этовремя, когда легко приуныть даже без причины, а уж при ее наличии – тем более.Не стоит в эти дни впечатляться новостями, делать покупки, ходить в салоныкрасоты, выяснять отношения и оценивать свои первые успехи в Новом году. Ещеуспеете!Овенвас закончится какая-то история, связанная с работой или масштабным проектом.Возможно, у вас сменится начальник или преподаватель, либо вы завершите научнуюработу. Эта неделя покажет, какой багаж вы заработали, с чем пойдете дальше. Вконце месяца у вас будет момент удачи, готовьте основу для своего старта!ТелецМногимТельцам придут в головы вопросы типа: почему я зарабатываю столько, а небольше? Нравится ли не моя работа, или я ее просто терплю? Не пора личто-нибудь изменить в своей внешности и жизни вообще? Не игнорируйте такиеразмышления, именно они помогут в скором будущем найти свой путь к успеху.БлизнецыВашМарс – один из главных героев недели. Под влиянием Венеры и своейстационарности он будет спокойным и даже нерешительным, поэтому важные дела, вкоторых нужна ваша сила или личная харизма, лучше пока отложить. Сосредоточьтесьна комфорте, порадуйте себя тем, что приносит вам удовольствие.РакПрощаниес Черной Луной – прекрасный момент! Вам станет проще жить: окружающие станутменьше к вам придираться, улучшатся отношения. Готовьтесь к тому, что в марте вваш знак пожалует Марс. Завершайте дела, которые затянулись, отдыхайте,рационально расходуйте свои силы и время.ЛевНаэтой неделе в вашем знаке окажется Черная луна, олицетворяющая темную сторонуличности. Проследите, какие темы станут актуальными, т.к. с ними вам придетсяразбираться большую часть 2023 года. До третьей декады января не предпринимайтеважных шагов – пусть все идет потихоньку, не торопите события.ДеваЭтанеделя понравится Девам, потому что подарит возможность спокойно и методичноразбираться со своими делами. Никто не будет вас подгонять, если вы будетесамостоятельны и ответственны. Хорошее время для наведения порядка в любыхсферах, заботы о домашних животных, обустройства рабочего места.Весы14января звезды преподнесут вам отличный подарок: гармоничную конфигурацию изВенеры, Марса и Луны в вашем знаке. Это прекрасный день для покупок,бьюти-процедур, консультаций на тему здоровья, заботы о себе. Творческие Весысмогут создать что-то интересное, а одинокие – познакомиться.СкорпионНеделяпосле полнолуния лучше всего подходит для занятий, которые вас успокаивают либопомогают поверить в свои силы. Вам не нужны сейчас громкие победы, достаточнобудет просто не накапливать дела. Выходные освободите для полного отдыха – Лунав вашем знаке будет не в лучшей форме, позвольте себе не напрягаться.СтрелецМарсв вашем секторе отношений в середине недели затормозит и сменит вектордвижения, и в ваших союзах – деловых и любовных – может начаться время перемен.Будьте готовы к тому, что жить по-старому больше не получится. И это хорошо,потому что Стрельцам неполезно топтаться на месте, нужно двигаться вперед!КозерогСолнцев вашем знаке не в самом завидном положении, поэтому не возлагайте на этунеделю слишком больших надежд. Начинайте год спокойно и не торопясь,наблюдайте, делайте выводы, накапливайте информацию, анализируйте опыт декабря.Пока ваш Меркурий ретрограден, еще не время действовать.ВодолейВеликолепныйаспект вашей Венеры к Марсу в Близнецах порадует творческим мышлением, флиртом,развлечениями, удовольствием от жизни, легкостью в общении. Вы сможете достичьуспехов в интеллектуальной деятельности, правда, в уже существующих проектах –начинать что-то новое пока не стоит.РыбыВампока еще рано приниматься за важные дела вроде поисков работы или новогопартнера. Продолжайте собирать информацию, размышлять о плюсах и минусах. Вконце января наступит удачное время для активных действий, а пока можно готовитьсяк поездкам, экзаменам, встречам, покупкам.