Астролог Лилия Любимова представляет гороскоп на неделю – со 9 по 15 января 2023 года.
Астролог Лилия Любимова представляет гороскоп на неделю – со 9 по 15 января 2023 года.
Первый
рабочий понедельник года – это обычно нелегко, но в этом году звезды
расстарались и приготовили для нас самый мягкий и деликатный переход от
праздников к рабочим будням. Венера и Марс объединили усилия и решили, что миру
нужна большая порция гармонии. Они угадали!
Дружественные
отношения планет, олицетворяющих женское и мужское начало, это возможность наладить
отношения с партнером; познакомиться с приятным человеком; успешно провести
переговоры; купить одежду, которая к лицу; сделать удачные косметические
процедуры; начать больше зарабатывать.
Так
что неделя начнется удачно для тех, кто понимает, чего хочет. Правда,
действовать напрямую, экспансивно, смело, прямолинейно, вряд ли получится, так
как Марс в эти дни останавливается и разворачивается к прямому движению. К
следующему понедельнику он уже наберет скорость – вот тогда можно будет
развернуться на полную!
А
пока лучше планировать и мечтать. Аспекты Солнца с Нептуном и Меркурия с Ураном
(оба ретро) говорят о том, что многие смогут верно почувствовать, как
действовать дальше, опираясь на прошлый опыт. В учебе, искусстве, психологии, IT-сфере, интернете можно будет
разобраться в накопившихся вопросах.
Выходные
пройдут под влиянием Венеры, опечаленной негативными лучами Урана и Луны. Это
время, когда легко приуныть даже без причины, а уж при ее наличии – тем более.
Не стоит в эти дни впечатляться новостями, делать покупки, ходить в салоны
красоты, выяснять отношения и оценивать свои первые успехи в Новом году. Еще
успеете!
Овен
У
вас закончится какая-то история, связанная с работой или масштабным проектом.
Возможно, у вас сменится начальник или преподаватель, либо вы завершите научную
работу. Эта неделя покажет, какой багаж вы заработали, с чем пойдете дальше. В
конце месяца у вас будет момент удачи, готовьте основу для своего старта!
Телец
Многим
Тельцам придут в головы вопросы типа: почему я зарабатываю столько, а не
больше? Нравится ли не моя работа, или я ее просто терплю? Не пора ли
что-нибудь изменить в своей внешности и жизни вообще? Не игнорируйте такие
размышления, именно они помогут в скором будущем найти свой путь к успеху.
Близнецы
Ваш
Марс – один из главных героев недели. Под влиянием Венеры и своей
стационарности он будет спокойным и даже нерешительным, поэтому важные дела, в
которых нужна ваша сила или личная харизма, лучше пока отложить. Сосредоточьтесь
на комфорте, порадуйте себя тем, что приносит вам удовольствие.
Рак
Прощание
с Черной Луной – прекрасный момент! Вам станет проще жить: окружающие станут
меньше к вам придираться, улучшатся отношения. Готовьтесь к тому, что в марте в
ваш знак пожалует Марс. Завершайте дела, которые затянулись, отдыхайте,
рационально расходуйте свои силы и время.
Лев
На
этой неделе в вашем знаке окажется Черная луна, олицетворяющая темную сторону
личности. Проследите, какие темы станут актуальными, т.к. с ними вам придется
разбираться большую часть 2023 года. До третьей декады января не предпринимайте
важных шагов – пусть все идет потихоньку, не торопите события.
Дева
Эта
неделя понравится Девам, потому что подарит возможность спокойно и методично
разбираться со своими делами. Никто не будет вас подгонять, если вы будете
самостоятельны и ответственны. Хорошее время для наведения порядка в любых
сферах, заботы о домашних животных, обустройства рабочего места.
Весы
14
января звезды преподнесут вам отличный подарок: гармоничную конфигурацию из
Венеры, Марса и Луны в вашем знаке. Это прекрасный день для покупок,
бьюти-процедур, консультаций на тему здоровья, заботы о себе. Творческие Весы
смогут создать что-то интересное, а одинокие – познакомиться.
Скорпион
Неделя
после полнолуния лучше всего подходит для занятий, которые вас успокаивают либо
помогают поверить в свои силы. Вам не нужны сейчас громкие победы, достаточно
будет просто не накапливать дела. Выходные освободите для полного отдыха – Луна
в вашем знаке будет не в лучшей форме, позвольте себе не напрягаться.
Стрелец
Марс
в вашем секторе отношений в середине недели затормозит и сменит вектор
движения, и в ваших союзах – деловых и любовных – может начаться время перемен.
Будьте готовы к тому, что жить по-старому больше не получится. И это хорошо,
потому что Стрельцам неполезно топтаться на месте, нужно двигаться вперед!
Козерог
Солнце
в вашем знаке не в самом завидном положении, поэтому не возлагайте на эту
неделю слишком больших надежд. Начинайте год спокойно и не торопясь,
наблюдайте, делайте выводы, накапливайте информацию, анализируйте опыт декабря.
Пока ваш Меркурий ретрограден, еще не время действовать.
Водолей
Великолепный
аспект вашей Венеры к Марсу в Близнецах порадует творческим мышлением, флиртом,
развлечениями, удовольствием от жизни, легкостью в общении. Вы сможете достичь
успехов в интеллектуальной деятельности, правда, в уже существующих проектах –
начинать что-то новое пока не стоит.
Рыбы
Вам
пока еще рано приниматься за важные дела вроде поисков работы или нового
партнера. Продолжайте собирать информацию, размышлять о плюсах и минусах. В
конце января наступит удачное время для активных действий, а пока можно готовиться
к поездкам, экзаменам, встречам, покупкам.