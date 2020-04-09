09.04.2020

2020-04-09 20:00:05

Компания Генериум будет поставлять во Владимирскую область экспресс-тесты на коронавирус

Владимирская очередь - одна из первых в списке поставок экспресс-тестов на коронавирус. Договор о сотрудничестве от имени региона с руководством компании "Генериум" заключил председатель Законодательного собрания Владимир Киселев.

Вот он - чудесный компонент, рассказывает Наталья Литвинова Владимиру Киселеву. Лизирующий буфер: именно он позволяет сократить время выявления коронавируса в организме с нескольких часов до пятнадцати минут . Разработка российских ученых. Сотрудники «Генериума» работали в партнерстве с новосибирскими коллегами. Теперь лизирующий буфер - в составе экспресс-теста.

Александр Шустер, президент компании «Гинериум»: «Чудесный компонент, который позволяет не часами выделять нуклеиновую. кислоту, а в течение 15 минут. Далее в набор входит стандартные компоненты, известные молекулярным биологам контролии также в состав - набор входит тоже один чудодейственный фермент, который заметно отличает набор от других наборов - это бст полимераза, это бактерии из бациостеаратермахилус».

Экспресс-тест создавали экспресс-методами. Меньше чем за два месяца. Это была ураганная работа, рассказывает президент компании Александр Шустер. И она продолжается. Все сотрудники «Генериума» трудятся и днем, и ночью. Задача масштабная: обеспечить такими наборами всю Россию. Хотя уже есть заявки и из-за рубежа.

Александр Шустер, президент компании «Гинериум»: «Мы считаем, что массовая диагностика - это самый прямой путь к быстрому подавлению эпидемической ситуации. уже было показано в Южной Корее, Тайване и Сингапуре. У нас в стране эти тесты отсутствовали. Почему мы за это взялись? Потому что он основан на новом принципе выделения нуклеиновых кислот под названием изотермальная петлевая реакция. Он вчетверо быстрее, проще и требует простого оборудования, чем предыдущие разработки».

Следующий этап - довести тест до постели больного. Сделать его по простоте применения похожим на тест для беременных. Причем, на основе отечественных компонентов. И опять - это дело ближайшего времени. Счет идет на дни. В планах ученых нет точек. Тема неисчерпаема, к возможным следующим вспышкам коронавируса россияне должны быть подготовленными, говорит Александр Шустер.

Александр Шустер, президент компании «Гинериум»: «Следующий этап - антительные тесты, которые показывают, переболел человек коронавирусом или нет и какого вида, и продолжительности его иммунитет образовался. Это очень важно, потому что эпидемия закончится, но можно определить, как народ наш выглядит».

Владимир Киселев в компании - не на экскурсии. Он договорился с руководством о регулярных поставках тестов во Владимирскую область. Работу ученых председатель Законодательного собрания называет подвигом.

Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области: «Безусловно, это огромная помощь и поддержка нашим врачам, медработникам. И мы очень благодарны сотрудникам «Генериума», и лично руководству данного предприятия, за то что первые тесты были поставлены именно к нам во Владимирскую область - порядка тысячи тестов».

Сейчас ежедневно на «Генериуме» производится до ста тысяч тестов в день. Цифру планируют довести до двух миллионов в месяц. А в перспективе - создание недорогого устройства, наподобие тонометра, который будет продаваться в аптеках. Чтобы каждый смог определить у себя наличие вируса в организме.

Екатерина Гусева «Вести-Владимир» при содействии пресс-службы Законодательного собрания.