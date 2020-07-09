Записаться заранее на обслуживание во Владимирские отделения Почты России теперь возможно онлайн на сайте компании или через мобильное приложение

Записаться заранее на обслуживание во Владимирские отделения Почты России теперь возможно онлайн на сайте компании или через мобильное приложение.Напомним, в начале мая сервис стал доступен в 11 отделениях, а на сегодняшний день возможность предварительной записи появилась еще в 98 отделениях почтовой связи Владимира и Владимирской области.Таким образом, новым сервисом на территории региона можно воспользоваться уже в 109 отделениях Владимира, а также Петушинского, Гусь-Хрустального, Вязниковского, Ковровского, Муромского и Александровского районов Владимирской области. Найти полный перечень ОПС области, в которых доступна предварительная запись, можно на сайте и в мобильном приложении.«Предварительная запись– это возможность запланировать посещение и выбрать удобное время обслуживания для наших клиентов. Мы планируем и дальше расширять данный сервис, поскольку он становится все более востребованным среди жителей нашего региона», - прокомментировал директор УФПС Владимирской области Евгений Манов.Записаться необходимо не менее чем за 1 час до планируемого визита в отделение почтовой связи.Для обслуживания по предварительной записи в каждом из указанных отделений будут выделены одно или два окна. Номер окна отобразится в момент оформления заявки. Изменить время или отменить запись возможно также на сайте и в мобильном приложении.Информационная справкаВ состав УФПС Владимирской области Почты России входят 8 почтамтов, автобаза, 3 участка курьерской доставки и 4 центра выдачи и приема посылок. В области функционируют 408 отделения почтовой связи, из которых 263 находятся в сельской местности. На территории Владимирской области проложено 126 автомобильных маршрутов общей протяженностью 25 тыс. км. В УФПС Владимирской области работает более 3000 сотрудников.