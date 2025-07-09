С 1 сентября средний размер выплаты составит 90 202 рубля.

Госдума приняла закон об увеличении пособий по беременности и родам для студенток и аспиранток. Подробности рассказал депутат Госдумы от Владимирской области Игорь Игошин.С 1 сентября средний размер выплаты составит 90 202 рубля. Пособие будет привязано к прожиточному минимуму трудоспособного населения в регионе проживания. Ранее сумма не превышала 23 000 рублей.«Этот шаг направлен на поддержку молодых мам и увеличение рождаемости в стране, как неоднократно подчеркивал Президент Владимир Путин», — рассказал депутат Игорь Игошин в своих соцсетях.