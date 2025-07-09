Следователи Вязниковского межрайонного отдела СК России по Владимирской области расследуют дело о гибели мужчины в поселке Пролетарский. По предварительным данным, 2 июля между двумя

Следователи Вязниковского межрайонного отдела СК России по Владимирской области расследуют дело о гибели мужчины в поселке Пролетарский. По предварительным данным, 2 июля между двумя соседями вспыхнул конфликт – как выяснилось, давний, из-за собаки. По данным пресс-службы регионального СК, утром 60-летний местный житель пришёл к соседу, вооружившись пневматической винтовкой. В ходе ссоры он попытался выстрелить в