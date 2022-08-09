Самые свежие новости к этому часу: Герой Антон Морозов. Погиб в бою за Мариуполь. Уроженца...

Самые свежие новости к этому часу:Герой Антон Морозов.Погиб в бою за Мариуполь. Уроженца Вязников Антона Морозова за отвагу и героизм наградили Орденом Мужества посмертно.- Проезд запрещён.Общая дорога стала частной, а новую смывает с каждым дождём. Как добираться кольчугинским дачникам СНТ "Березка" до своих участков?- Помощь рядом.задержка в развитии - не приговор. Где во Владимире помогают детям и взрослымстать полноценными членами общества?