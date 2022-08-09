Самые свежие новости к этому часу:
Герой Антон Морозов.
Погиб в бою за Мариуполь. Уроженца...
Самые свежие новости к этому часу:
Герой Антон Морозов.
Погиб в бою за Мариуполь. Уроженца Вязников Антона Морозова за отвагу и героизм наградили Орденом Мужества посмертно.
- Проезд запрещён.
Общая дорога стала частной, а новую смывает с каждым дождём. Как добираться кольчугинским дачникам СНТ "Березка" до своих участков?
- Помощь рядом.
И
задержка в развитии - не приговор. Где во Владимире помогают детям и взрослым
стать полноценными членами общества?