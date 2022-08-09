Подводим итоги дня в главном выпуске Вестей:
- Глобальный ремонт.
Дорожное обновление в...
Подводим итоги дня в главном выпуске "Вестей":
- Глобальный ремонт.
Дорожное обновление в Гусе-Хрустальном. Как идёт долгожданный ремонт на трассе до посёлка Уршельский?
- Промышленный курс.
Прочные экономические мосты в период санкций. Над какими совместными проектами будут работать 33 регион и Тульская область?
- Новый театральный сезон.
И первая встреча труппы после отпуска. Каким будет 174-ый театральный сезон Владимирской драмы?