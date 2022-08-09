Всего проходит 39 кампаний.

Во Владимирской области состоятся 39 избирательных кампаний, которые проходят в 15 муниципалитетах. Избирком зарегистрировал 454 кандидата в депутаты.Как сообщает пресс-служба ведомства, до выборов не допущен один самовыдвиженец. Ещё шесть человек сами сняли свои кандидатуры. Три претендента сошли с дистанции после регистрации.Наибольшее представительство у партии власти - 199 человек. ЛДПР выдвинула 113 соискателей на кресла парламентариев, КПРФ - 46, СР - 26, «Новые люди» - 23. Кроме того, в бюллетень занесены 42 самовыдвиженца и 5 представителей других партий.Напомним, что с 9 по 11 сентября выборы пройдут в Коврове, Муроме, Александровском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, Ковровском, Кольчугинском, Петушинском, Селивановском, Собинском, Судогодском, Суздальском и Юрьев-Польском районах.