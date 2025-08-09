Проходят соревнования по ""ТрахБоллу"". Коментатор:
- Выступает Немецкий чемпион.... первая, вторая, тертья....пятая... неплохой результат.
- Выступает Итальянский чемпион.... первая, вторая, третья... пятая.. десятая.. пятнадцатая.. неплохой результат.
- Выступает Французкий чемпион.... первая, вторая, тертья... пятая.. десятая... пятнадцатая... двадцатая... двадтцать пятая... неплохой результат.
- Выступает Русский чемпион.... первая, вторая, тертья... пятая.. десятая... пятнадцатая... двадцатая.... двадтцать пятая... тридцатая... левая трибуна... правая трибуна... ЗАКРОЙТЕ КТО-ТО КОММЕНТАТОРСКУЮ.
еще анекдот!