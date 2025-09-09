Владимирцам открывают доступ к интернет-сервисам в период временных ограничений работы мобильного интернета. Про нововведение рассказал губернатор Александр Авдеев в своем

Владимирцам открывают доступ к интернет-сервисам в период временных ограничений работы мобильного интернета. Про нововведение рассказал губернатор Александр Авдеев в своем телеграмм-канале ссылкой на Минцифры России. Техническое решение, разработанное Министерством цифрового развития РФ совместно с операторами связи, уже проводит тестирование в пилотном режиме. Особенность системы в том, что доступ к ключевым ресурсам будет предоставляться без дополнительных