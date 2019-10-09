Старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс прокомментировал обещание президента Украины Владимира Зеленского согласовать условия особого статуса Донбасса с Россией. Эксперт считает, что это движение, причем не первое, к сдаче страны.

Старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс прокомментировал обещание президента Украины Владимира Зеленского согласовать условия особого статуса Донбасса с Россией. Эксперт считает, что это движение, причем не первое, к сдаче страны.Несмотря на то, что разговоры о необходимости прекращения войны в Донбассе начались практически сразу после ее начала, к реальной остановке боевых действий против жителей этих регионов украинская общественность, судя по всему, оказалась не готова. По крайней мере именно об этом говорят истеричные крики лидеров мнений о том, что любые шаги по выполнению взятых Киевом на себя обязательств по примирению сторон являются попыткой сдачи Украины и предательством национальных интересов.Именно с этой точки зрения многие взглянули на слова Владимира Зеленского о том, что условия особого статуса Донбасса будут согласовываться с Россией. "Наверное, это второй шаг к капитуляции", – цитирует издание "Апостроф" старшего аналитика Вильнюсского института политического анализа Марюса Лауринавичюса. "Первый – это принимать "формулу Штайнмайера", – добавил он.Всего в двух коротких предложениях эксперт выразил всю подоплеку собирающегося в Киеве нового Майдана и протестов против Владимира Зеленского. Любые его шаги, направленные на обеспечение мира в Донбассе, будут расцениваться радикально настроенными националистами как попытка сдать Украину. При этом политика винят даже в "формуле Штайнмайера", хотя она была разработана еще до него и свое одобрение этому дипломатическому документу выражал Петр Порошенко.Материал дополняется.