Жители Красной Горбатки требуют привести автодорогу посёлка в «рабочее состояние» Прокуратурой...

Жители Красной Горбатки требуют привести автодорогу посёлка в «рабочее состояние»Прокуратурой Селивановского района была проведена проверка дороги на улице Восточной в Красной Горбатке.Выяснилось, что движение пешеходов и экстренных служб по ней затруднено.В ходе выездных мероприятий установлено, что автомобильная дорога является грунтовой.Поскольку дополнительными материалами она не укреплена, а водоотвод с неё не обеспечен, её размыло паводком.«… На момент надзорных мероприятий движение транспорта осуществляется по песчаному грунту, имеющему высокую колейность и многочисленные просадки, заполненные водой. По результатам проверки прокурором главе муниципального образования поселка Красная Горбатка внесено представление, устранение выявленных нарушений находится на контроле прокурора района…» - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области